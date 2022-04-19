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Индия хочет заменить Украину на рынке пшеницы. Война дала ее зерну второй шанс
12:53 19.04.2022 |
Индийское зерно впервые за многие годы стало конкурентоспособным, после того как Россия заблокировала экспорт пшеницы из Украины. Как сообщает Bloomberg, Египет уже начал рассматривать возможность покупать индийскую пшеницу, которую раньше игнорировал из-за низкого качества.
Египет требует от импортеров давать зерно на проверку перед отправкой. Оно должно быть очищено от примесей, таких как пыль, песок или камни. В Индии этот процесс обычно выполняется вручную, то есть некачественно.
Кроме того, индийское зерно часто страдает от головни - грибковой болезни, поражающей пшеницу, тритикале, рожь. Мука из нее непригодна для употребления в пищу.
В отдельных регионах Индии используют много пестицидов, что также уменьшало привлекательность зерна.
Вторжение России в Украину перевернуло мировую торговлю зерном и отодвинуло все эти проблемы на второй план. Страны начали активно искать альтернативу зерну из черноморского региона. Благодаря этому Индия надеется экспортировать рекордные 15 млн. тонн зерна в этом году.
Правительство Нарендры Моди заявило, что готово экспортировать в Египет пшеницу высочайшего качества.
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