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Треть сербов считают оправданной войну РФ против Украины, более 40% – неоправданной
12:39 19.04.2022 |
35% сербов считают, что нападение России на Украину оправдано, и 42% - что война неоправдана.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель", цитируя результаты соцопроса.
Исследование общественного мнения проводил Институт по европейским делам в сотрудничестве с исследовательской группой Ninamedia с 4 по 14 марта 2022 года. Всего опросили 1228 респондентов методом онлайн-опроса.
35% граждан Сербии считают, что агрессия России против Украины оправдана. Это преимущественно мужчины, жители всех регионов, кроме Воеводины, из пригородных населенных пунктов.
42% считают войну Путина неоправданной, и 23% не определились с мнением.
Около 76% опрошенных считают, что Сербия не должна присоединяться к санкциям ЕС против России. Поддержали бы такой шаг 13%, 11% - не определились с мнением.
76% считают Россию другом Сербии. Только 3% имеют противоположное мнение и 21% затруднились ответить.
По данным исследователей, оценка состояния отношений между Сербией и Россией практически не изменилась за последние 5 лет. Начало полномасштабной войны РФ против Украины не повлияло на мнение сербов, показатель остался на уровне 2021 года.
На вопрос о том, из каких источников люди берут информацию по этим темам, 32% ответили, что с телевидения, 28% - из онлайн-СМИ, 17% - из социальных сетей, 9% - из печатных СМИ, 8% - через семью, друзей и коллег.
86% респондентов не были в России, в то время как были только 14%, и это преимущественно респонденты с высшим уровнем образования, жители Белграда и других городов.
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