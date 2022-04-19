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ЕС принял директиву, позволяющую снизить НДС на ряд товаров, в том числе и на солнечные панели
12:27 19.04.2022 |
Совет Европейского Союза принял директиву, позволяющую государствам-членам снижать налог на добавленную стоимость (НДС) для определенных продуктов и услуг, отвечающих политике ЕС в области охраны окружающей среды и здоровья.
Льгота распространяется на солнечные панели, приобретенные для бытового использования. Директива указывает, что таким образом государства-члены смогут поощрять граждан использовать возобновляемые источники энергии из-за снижения ставок НДС.
«Для поддержки перехода на ВИЭ и содействия энергонезависимости Евросоюза необходимо разрешить государствам-членам облегчить доступ потребителей к источникам зеленой энергии», - говорится в документе.
Директива №2022/542 опубликована в Официальном журнале Европейского Союза 5 апреля. Согласно новым положениям, государства-члены могут свободно применять ставку НДС от 0% до 5%.
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