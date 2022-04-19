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Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 банков и финансовых институтов из России
09:31 19.04.2022 |
МИД Новой Зеландии во вторник объявил о введении санкций в отношении ряда российских банков и финансовых институтов из-за ситуации вокруг Украины.
"Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 финансовых учреждений, в том числе российского Центрального банка, суверенного фонда, а также крупнейших финансовых учреждений страны, на долю которых приходится примерно 80% общего объема банковских активов России ", - говорится в сообщении, распространенном от имени главы МИД Новой Зеландии Нанайи Махуты на сайте правительства страны.
В документе отмечается, что, помимо ЦБ РФ, под санкции попали: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, банк "Россия", банк "Открытие", МКБ, Совкомбанк, СМП банк, Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Новикомбанк, Российский национальный коммерческий банк, а также Российский фонд прямых инвестиций.
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