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США изучает возможность назвать Россию государством-спонсором терроризма - Госдеп
07:55 19.04.2022 |
Представители Госдепартамента США рассматривают все доступные для них инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность признания ее государством-спонсором терроризма.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно рассматриваем закон", - ответил он на вопрос журналистов о возможности признать Россию государством-спонсором терроризма. По его словам, такой процесс может занять несколько недель, прежде чем решение будет принято.
"Независимо от того, будут ли мы полномочия на это или на что-то другое, что позволит нам закон, мы будем применять их, если они будут эффективными и уместными".
Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с призывом, чтобы Соединенные Штаты признали РФ государством-спонсором терроризма.
Согласно законодательству США, государство-спонсора терроризма - это страна, которая "неоднократно оказала поддержку актам международного терроризма". В настоящее время к таким странам относятся Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.
Добавление в этот список РФ должно привезти к новому расширению санкций.
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