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Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине
20:30 18.04.2022 |
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год с 4,1% до 3,2%, из-за последствий российского вторжения в Украину. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Всемирного банка Дэвид Малпасса.
Снижение экономического роста на 4,1% банк ожидает в регионе Европа и Центральная Азия, включая Украину, Россию и соседние страны.
Также банк снижает прогнозы роста для стран с развитой экономикой и многих развивающихся стран из-за скачков цен на продукты питания и энергоносители, вызванных перебоями в поставках из-за войны.
"В течение следующих нескольких недель я рассчитываю обсудить с нашим советом директоров новый 15-месячный пакет антикризисных мер в размере около $170 млрд на период с апреля 2022 года по июнь 2023 года".
Финансирование частично поддержит страны, принявшие беженцев из Украины, а также поможет решить проблемы в странах, страдающих от нехватки продовольствия, уточнил Малпасс.
Ожидается, что Международный валютный фонд ухудшит свой прогноз роста мировой экономики во вторник, добавляют в агентстве.
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