Правительство Великобритании одобрило новую энергетическую стратегию: развитие ВИЭ станет гарантией энергетической безопасности страны

Правительство Великобритании опубликовало новую стратегию энергетической безопасности для страны. Согласно ему планируется ускорить развитие возобновляемых источников энергии, чтобы как можно быстрее достичь энергонезависимости. Стратегия содержит ряд новейших масштабных целей.

К примеру, правительство Бориса Джонсона планирует увеличить мощность оффшорной ветровой энергии до 50 ГВт к 2030 году, вместо 40 ГВт, как было анонсировано ранее. Новый план поддержат реформы, согласно которым новые проекты будут рассматриваться в течение одного года вместо четырех.

Правительство также преследует цель повысить мощность плавучих морских ветрогенераторов до 5 ГВт, вместо заявленного ранее 1 ГВт.

Относительно солнечной энергетики планируется повысить мощность генерации до 70 ГВт к 2035 году. В настоящее время мощность всех СЭС Британии составляет 14 ГВт.

Планируется значительное развитие ядерной энергетики, зеленого водорода, а также новая процедура лицензирования для нефти и газа.

Премьер-министр Борис Джонсон отметил: «У нас есть смелые планы по развитию и масштабированию чистой и безопасной энергии, производимой в Британии и для Британии... Это уменьшит нашу зависимость от источников энергии, которые зависят от нестабильных международных цен, которые мы не можем контролировать.

Министр бизнеса и энергетики Кваси Квартенг добавил: «Мы наблюдаем рекордно высокие цены на газ по всему миру. Нам нужно защитить себя от скачков цен в будущем, ускоряя наше движение к более чистой, дешевой энергии... Развитие дешевых возобновляемых источников энергии и нового атомного поколения является лучшим и единственным способом обеспечить нашу энергетическую независимость в ближайшие годы».