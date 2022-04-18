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Правительство Великобритании одобрило новую энергетическую стратегию: развитие ВИЭ станет гарантией энергетической безопасности страны
10:26 18.04.2022 |
Правительство Великобритании опубликовало новую стратегию энергетической безопасности для страны. Согласно ему планируется ускорить развитие возобновляемых источников энергии, чтобы как можно быстрее достичь энергонезависимости. Стратегия содержит ряд новейших масштабных целей.
К примеру, правительство Бориса Джонсона планирует увеличить мощность оффшорной ветровой энергии до 50 ГВт к 2030 году, вместо 40 ГВт, как было анонсировано ранее. Новый план поддержат реформы, согласно которым новые проекты будут рассматриваться в течение одного года вместо четырех.
Правительство также преследует цель повысить мощность плавучих морских ветрогенераторов до 5 ГВт, вместо заявленного ранее 1 ГВт.
Относительно солнечной энергетики планируется повысить мощность генерации до 70 ГВт к 2035 году. В настоящее время мощность всех СЭС Британии составляет 14 ГВт.
Планируется значительное развитие ядерной энергетики, зеленого водорода, а также новая процедура лицензирования для нефти и газа.
Премьер-министр Борис Джонсон отметил: «У нас есть смелые планы по развитию и масштабированию чистой и безопасной энергии, производимой в Британии и для Британии... Это уменьшит нашу зависимость от источников энергии, которые зависят от нестабильных международных цен, которые мы не можем контролировать.
Министр бизнеса и энергетики Кваси Квартенг добавил: «Мы наблюдаем рекордно высокие цены на газ по всему миру. Нам нужно защитить себя от скачков цен в будущем, ускоряя наше движение к более чистой, дешевой энергии... Развитие дешевых возобновляемых источников энергии и нового атомного поколения является лучшим и единственным способом обеспечить нашу энергетическую независимость в ближайшие годы».
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