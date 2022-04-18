Швейцарцы поддерживают усиление сотрудничества с НАТО, но не членство – опрос

56% швейцарцев поддерживают усиление сотрудничества своей страны с НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blik, таковы результаты опроса, проведенного по заказу издания политическим социологом Михаэлем Германом.

Согласно данным опроса, 35% швейцарских респондентов активно поддерживают более тесное сотрудничество с НАТО, а еще 21% - поддерживают его частично.

Чуть меньше - 55% швейцарцев поддерживают увеличение государственных расходов на национальную оборону.

Показательный момент - "разворот" взглядов особенно заметен среди приверженцев левой идеологии. Теперь среди сторонников социалистов процент поддерживающих усиление сотрудничества с НАТО достиг 76%, среди симпатиков "зеленых" - 73%.

Издание отмечает - еще недавно в левой среде Альянс считался инструментом американского империализма, а термин "трансатлантический" употреблялся как грязное слово.

Теперь 65% швейцарцев хотят, чтобы Швейцария участвовала в системе защиты "Железный купол" - идеи ЕС закупки технологии противоракетной обороны из Израиля, чтобы защитить себя от России.

Правда, присоединение к НАТО поддерживают только 33% граждан Швейцарии.

Не менее показателен результат - поддержка передачи оружия Украине. Однозначно за это выступают 24% респондентов, вероятно, так - 8%. Самый высокий показатель среди избирателей "зеленых" - 48% поддерживают передачу оружия Украине. Среди социалистов этот показатель несколько меньше - 37%.

Большинство же (47% однозначно и еще 11% вероятно) респондентов считают, что принцип нейтралитета Швейцарии не был нарушен принятием санкций против России.