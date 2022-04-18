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Google, Visa и другие иностранные компании перевозят своих сотрудников из России в ОАЭ
08:40 18.04.2022 |
Страны Ближнего востока выбраны рядом иностранных компаний для релокации своих российских сотрудников. Как пишет The Wall Street Journal, в ОАЭ своих сотрудников перевозят JPMorgan, Goldman Sachs, McKinsey и Boston Consulting Group, а также Alphabet - материнская компания Google.
Goldman Sachs уже перевел около 40 работников из России в Дубай. Visa, обещавшая перевезти за границу все 210 российских сотрудников, также предложила некоторым из них работу в ОАЭ. Кроме того, в Дубаи будут работать сотрудники французского банка Rothschild & Co., консалтинговых компаний Kearney и Alvarez & Marsal. Британская юридическая фирма Linklaters перевезёт в Дубай 120 сотрудников из России - включая юристов и вспомогательный персонал.
ОАЭ стали удобным местом для релокации сотрудников, поскольку страна всё ещё выдаёт визы россиянам, а авиасообщение с Россией не прекратилось после начала военной агрессии России против Украины, отмечает издание.
Некоторые компании переводят своих сотрудников в Катар, который тоже открыт для россиян. Например, консалтинговая фирма Oliver Wyman уже перевезла в эту страну часть персонала.
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