Порты всех государств ЕС остановили обслуживание российских кораблей

17 апреля во всех государствах Европейского союза, имеющих морские или речные порты, начала действовать директива ЕС о запрете входа в порты кораблей, связанных с РФ.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ранее сообщалось об активизации этой нормы в портах Италии, Болгарии, Румунии.

Пятый пакет санкций ЕС содержит норму о том, что вход в морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных под российским флагом. Как посчитали в Еврокомиссии, сейчас действуют 2873 торговых корабля, с российским флагом, все они попадут под санкции. Изменение формальной регистрации не поможет обойти эту санкцию: решение ЕС распространяется также на все корабли, лишившиеся российского флага после 24 февраля 2022 года.

Существует общеевропейское исключение из этого правила - решение не будет распространяться на корабли, попавшие в беду - например, те, что подали сигнал SOS (Mayday). Решение о допуске таких кораблей будет приниматься индивидуально.

Также государствам-членам разрешено принимать обоснованные исключения, например для судов, перевозящих энергоносители, продукты питания и фармацевтические препараты в страны ЕС.

Некоторые государства, как Эстония, отдельно отмечают, что запрет будет касаться также частных яхт и пассажирских судов, не перевозящих коммерческий груз. В Эстонии решили, что норма будет действовать для кораблей более 15 метров длиной, рассчитанных на 12 человек и больше.