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Болгария закрыла свои порты для российских кораблей
15:22 17.04.2022 |
Доступ в болгарские морские и речные порты для всех судов, зарегистрированных под российским флагом, запрещен с 16 апреля. Это касается также для всех судов, сменивших российский флаг или реестр после 24 февраля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Морскую администрацию страны.
Запрет вводится на основании решения Совета ЕС от 8 апреля 2022 года об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине.
Напомним, военно-морская администрация Румынии запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты. Запрет начнет действовать с воскресенья, 17 апреля.
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