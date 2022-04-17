КНДР испытала новую систему оружия

Северная Корея провела испытания нового типа управляемой ракеты, способной увеличить эффективность применения тактического ядерного оружия (ЯО). Об этом в воскресенье, 17 апреля, передало агентство ЦТАК (KCNA).

По его данным, испытания проинспектировал лично председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. При этом он отдал "важные указания по дальнейшему расширению оборонного потенциала и ядерных боевых сил" страны, сообщило северокорейское агентство. Печатный орган Центрального комитета Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" ("Рабочая газета") в свою очередь разместил фотографии улыбающегося Кима, который аплодирует, наблюдая за ракетным пуском.

США предупреждали о возможном испытании ядерного оружия КНДР

США до этого предупреждали о возможном испытании ядерного оружия Северной Кореей 15 апреля, в главный национальный праздник страны - День Солнца, - приуроченный к 110-й годовщине со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена. Пхеньян не испытывал ядерное оружие с 2017 года, напомнило агентство AFP.

Ранее, в конце марта, стало известно, что Северная Корея форсирует разработку своей ракетной программы. Северокорейский лидер пообещал, что КНДР продолжит наращивание своих стратегических сил. Так, 24 марта КНДР провела испытания новой, самой крупной до сих пор, межконтинентальной баллистической ракеты, прервав собственный мораторий, объявленный в 2018 году.