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Байден возобновляет нефтогазовый лизинг федеральных земель
10:08 17.04.2022 |
Администрация Байдена возобновит лизинг федеральных участков под добычу нефти и газа в попытках удерживать цены на горючее.
Об этом сообщает Financial Times с ссылкой на Министерство внутренних дел США.
Около 60 тысяч гектаров государственных земель будут выставлены на продажу на следующей неделе. Это поставит конец мораторию на новые лизинговые контракты, введение которого было среди первых шагов Байдена после избрания на должность.
Борьба с изменением климата была центральной в избирательной кампании президента и среди мер Байден обещал остановку бурения на государственных землях. В январе 2021 года он подписал акт, которым заморозил новые ожидаемые рассмотрения контракты общей площадью 100 млн га федеральных земель.
Но в июне прошлого года федеральный суд Луизианы обязал администрацию Байдена перезапустить программу лизинга, чего еще не произошло.
С возобновлением продажи новые договоры лизинга потребуют более высокие роялти из производителей нефти и газа, чем раньше - 18,75% по сравнению с предыдущими 12,5%. Также количество земли, которая будет выставлена на аукцион, будет значительно меньше, чем просили представители отрасли.
В то же время отмечается, что добыча нефти и газа из федеральных земель на суше составляет менее 10% от общей добычи в США. Поэтому, по словам аналитиков, после восстановления лизинга для восстановления добычи нефти и газа понадобятся месяцы, если не годы, которые вряд ли повлияют на мировые цены на нефть.
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