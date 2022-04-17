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Опрос говорит о рекордном недовольстве Шольцем в ФРГ
09:33 17.04.2022 |
Недовольство канцлером ФРГ, социал-демократом Олафом Шольцем (Olaf Scholz) достигло среди жителей Германии максимального уровня с момента его вступления в должность 8 декабря 2021 года. Это следует из соцопроса института Insa по заказу германского издания Bild. Выдержки из исследования опубликованы в субботу, 16 апреля.
О том, что они неудовлетворены работой главы кабмина ФРГ, заявили 49% респондентов (38% удовлетворены). Федеральным правительством недовольны 55% опрошенных (35%, напротив, с удовлетворением относятся к деятельности кабинета в целом).
ХДС/ХСС стабильно обходит социал-демократов
При этом, если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, оппозиционный блок из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал бы (как и неделей ранее) 26%. У Социал-демократической партии Германии было бы 25% (она бы расположилась лишь на второй позиции). "Союз-90"/"зеленые" прибавили бы к своему прошлому результату 1% (всего - 17%). По 10% получили бы Свободная демократическая партия и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (-1%). Левая партия набрала бы 1% и достигла бы отметки в 5%.
Опрос проводился с 11 по 14 апреля, в нем приняли участие 1402 человека.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) официально не поддерживает поставку в ближайшее время тяжелого вооружения в Украину. Глава комитета по делам ЕС в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) ранее в интервью DW высказал мнение, что тем самым глава кабмина вредит не только Украине, но и имиджу Германии.
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