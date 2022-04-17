Лидер оппозиции в ФРГ раскритиковал канцлера за позицию по вооружениям для Киева

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) подверг резкой критике канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) за его позицию в вопросе о поставках тяжелого вооружения Украине. Слова Мерца приводит в субботу, 16 апреля, газета Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Своим поведением он ставит под угрозу сплоченность всего (европейского. - Ред.) сообщества государств по отношению к России", - полагает Мерц. "Мы хотим знать, что поставляется, и, прежде всего, по каким причинам правительство Германии не хочет поставлять то, что имеется в наличии", - добавил он.

Ранее, 13 апреля, официальный представитель канцлера Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) назвал "сменой парадигм" тот факт, что Германия вообще стала направлять оружие воюющей стране. По словам Бюхнера, это стало необходимо "в результате российского нападения на Украину, в результате войны (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина". Бюхнер заявил, что по соображениям безопасности Берлин не будет сообщать, какие именно вооружения предоставляются.

Мерц ждет уточнений относительно типов оружия

По словам Фридриха Мерца, никто не требует назвать конкретные сроки передачи оружия и обозначить места, где оно производится. В то же время Украина, а также германская общественность имеют право знать, что именно передается Киеву, уверен политик. Вместо этого имеет место "постоянный поток предположений, утверждений, слухов и требований", отметил председатель ХДС.

Как уточнило агентство dpa, Мерц, будучи депутатом бундестага, мог бы ознакомиться с перечнями вооружений в специальном помещении, где возможно получить доступ к документам с грифом "совершенно секретно" или "секретно".

"Если бы эти списки давали ясность, никому не приходилось бы жаловаться", - в свою очередь прокомментировал политик данную возможность.

"Мы должны остановить Путина"

При этом Мерц высказался за поставку Киеву военного оборудования, - даже если его возможно эксплуатировать только после соответствующего обучения. "Тогда необходимо обеспечить обучение, в том числе и за пределами Украины. Мы должны исходить из того, что эта война продлится дольше и что украинская армия должна быть полностью способна вернуть завоеванную территорию", - отметил он. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, уверен Мерц. "Если нам не удастся остановить Путина в Украине и оттеснить его назад, то он будет продолжать", - добавил глава ХДС. Наступление может быть продолжено на страны Балтии, Польшу, Молдову и другие регионы Европы, полагает Фридрих Мерц. "Мы должны остановить его (Путина. - Ред.) сейчас", - уверен он.

Мерца обвинили в "дешевом популизме"

В свою очередь председатель фракции Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Дюрр (Christian Dürr) назвал обвинения лидера ХДС в адрес канцлера "дешевым популизмом".

Блок ХДС/ХСС находился в составе правительства более 16 лет и в значительной степени несет ответственность за проводившуюся ранее политику в отношении России, напомнило агентство dpa.

Глава комитета по делам ЕС в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) ранее в интервью DW высказал мнение, что позиция Шольца по поставкам вооружений Киеву вредит не только Украине, но и имиджу Германии.