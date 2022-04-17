Германия нарастит средства на военную помощь Украине

Инициатива федерального правительства Германии по предоставлению помощи для обеспечения безопасности иностранных партнеров (Ertüchtigungsinitiative) будет финансово расширена до 2 млрд евро. Большая часть этих средств будет направлена на военную помощь Украине. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщило агентство AFP со ссылкой на представительницу правительства в Берлине.

Немецкий общественно-правовой телеканал ARD ранее передал, что Киеву поступит "существенно больше одного миллиарда" евро. По данным канала, средства могли бы пойти на "закупку требуемых вооружений".

Представительница правительства ФРГ пояснила, что профильные министерства еще две недели назад достигли принципиальной договоренности о "существенном расширении" фонда. На минувшей неделе была обозначена конкретная сумма в 2 млрд евро.

Часть средств пойдут на оборудование для украинской армии

По информации ARD, помимо прямой помощи Украине - еще 400 млн евро будут перечислены по линии европейского инструмента по поддержанию мира (European Peace Facility, EPF). Это - специальный фонд для европейских антикризисных решений, существующий с 2016 года. EPF закупает, в частности, оружие и оборудование для украинской армии. По данным ARD, еще 400 млн от общего объема инициативы в 2 млрд евро предназначены для других стран.

Ertüchtigungsinitiative - инструмент политики безопасности Германии, он находится в совместном ведении министерства обороны и МИД ФРГ и предназначен для поддержки иностранных партнеров и организаций в предотвращении и сдерживании конфликтов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) официально не поддерживает поставку в ближайшее время тяжелого вооружения в Украину. Глава комитета по делам ЕС в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) ранее в интервью DW высказал мнение, что тем самым глава кабмина вредит не только Украине, но и имиджу Германии.