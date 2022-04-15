Польша ввела эмбарго на импорт угля из России: Дуда подписал закон

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий эмбарго на импорт угля из России и возможность замораживания активов российских граждан и компаний, которые поддерживают агрессию против Украины. Об этом сообщается на сайте канцелярии польского президента.

Закон запрещает ввоз в Польшу и транзит через территорию страны энергетического или коксующегося угля из Российской Федерации и Беларуси. Контроль за выполнением этого запрета возложен на начальника Национальной фискальной администрации.

Нарушителям запрета грозит конфискация товара и штраф в размере до 20 млн злотых (140 млн грн).

Кроме того, закон запрещает использование символов и наименований, поддерживающих агрессию Российской Федерации против Украины. За нарушение этого запрета может грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.