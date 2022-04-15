Главы Goldman и JPMorgan не ждут рецессии экономики США в ближайшей перспективе

Главы двух крупнейших американских банков - JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group - не ждут рецессии в американской экономике, как минимум, в ближайших двух кварталах, несмотря на неопределенность в отношении экономического прогноза, высокую инфляцию, перспективы повышения ставки Федрезервом США и военную агрессию РФ в Украине.

Банки уделили значительное внимание экономической ситуации в своих квартальных отчетах, при этом они зафиксировали снижение прибыли в первом квартале.

Между тем главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон, один из наиболее заметных руководителей на Уолл-стрит, ответил отрицательно на вопрос одного из аналитиков о том, ждет ли он падения ВВП в ближайшей перспективе, пишет MarketWatch.

"Во-первых, я не могу предвидеть будущее сильнее, чем кто-либо другой", - сказал Даймон.

"ФРС это прогнозирует, все это прогнозируют, и все всё время ошибаются. И я думаю, что это ошибка. Мы знаем, что будут взлеты, мы знаем, что будут падения", - отметил он.

Даймон сказал, что считает нынешний цикл роста экономики очень устойчивым, также добавив, что потребителей в США "не остановить".

"Уверенность невелика, но факт в том, что у них есть деньги, они их тратят, у них еще есть $2 трлн на сберегательных и чековых счетах", - сказал глава JPMorgan.

"Компании находятся в хорошем состоянии. Цены на жилье растут. Кредиты находятся в чрезвычайно хорошем состоянии. Это продолжится во втором квартале и в третьем квартале", - отметил Даймон, сказав, что прогнозы на более долгосрочную перспективу делать трудно.

Тем временем главный исполнительный директор Goldman Дэвид Соломон сказал, что война РФ против Украины еще более усугубила геополитическую обстановку и создала дополнительный фактор неопределенности, которая, как он ожидает, сохранится и после его завершения.

Он отметил, что уровень безработицы в США остается низким, а зарплаты растут, в то время как инфляция остается самой высокой за десятилетия. При этом он не использовал слово "рецессия", давая прогнозы на ближайшую перспективу.

"Мы столкнулись с новым давлением на цепи поставок и сырьевые цены, американские домохозяйства столкнулись с ростом цен на газ, а также с подъемом цен на продукты питания и жилищные услуги", - сказал Соломон.

"Также мы наблюдаем усиление риска стагфляции и неоднозначные сигналы относительно уверенности потребителей", - добавил глава Goldman.

Между тем он отметил наличие "многочисленных сфер" роста в экономике. Так, несмотря на замедление активности в сфере инвестиционного банкинга и на рынках капитала, он прогнозирует сохранение притока сделок, однако более медленными темпами, чем в последние годы.

В свою очередь, глава Citigroup Inc. Джейн Фрейзер сказала, что банк сталкивается с опасениями и по поводу мировой экономики на зарубежных встречах.

"Макроэкономический прогноз на остаток года можно назвать лишь комплексным и неопределенным", - сказала Фрейзер.

"Мы ожидаем, что активный рост номинальных зарплат и сохраняющийся импульс роста на рынке труда будут способствовать росту американской экономики в краткосрочной перспективе на фоне инфляционного давления", - добавила она.