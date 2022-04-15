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Самая большая заморозка активов в Британии – под санкции попали еще два российских олигарха
08:40 15.04.2022 |
Британия объявила санкции против еще двух российских олигархов: Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, близких соратников Романа Абрамовича.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Теперь их активы в Британии заморожены, а все самолеты или суда, которыми они владеют, зафрахтованы, контролируют или эксплуатируют, будут арестованы.
Как сообщается, стоимость находящихся в собственности этих олигархов активов составляет 10 миллиардов фунтов стерлингов.
Тем самым, как отмечает министр иностранных дел Британии Лиз Трасс - это самая большая заморозка активов в истории Великобритании.
Под санкции попали лица, связанные с Романом Абрамовичем - близким Владимиру Путину олигархом, в отношении которого Британия ранее ввела санкции.
В частности, Тененбаум, называющий себя одним из ближайших деловых партнеров Абрамовича, является директором лондонского футбольного клуба "Челси", который Абрамович сейчас продает.
В день нападения России на Украину Тененбаум перенял контроль над инвестиционной компанией Evrington Investments Limited, а уже в марте эту же компанию возглавил Давидович.
Напомним, что на этой неделе суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на сумму 5,4 миллиарда фунтов стерлингов.
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