Самая большая заморозка активов в Британии – под санкции попали еще два российских олигарха

Британия объявила санкции против еще двух российских олигархов: Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, близких соратников Романа Абрамовича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Теперь их активы в Британии заморожены, а все самолеты или суда, которыми они владеют, зафрахтованы, контролируют или эксплуатируют, будут арестованы.

Как сообщается, стоимость находящихся в собственности этих олигархов активов составляет 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Тем самым, как отмечает министр иностранных дел Британии Лиз Трасс - это самая большая заморозка активов в истории Великобритании.

Под санкции попали лица, связанные с Романом Абрамовичем - близким Владимиру Путину олигархом, в отношении которого Британия ранее ввела санкции.

В частности, Тененбаум, называющий себя одним из ближайших деловых партнеров Абрамовича, является директором лондонского футбольного клуба "Челси", который Абрамович сейчас продает.

В день нападения России на Украину Тененбаум перенял контроль над инвестиционной компанией Evrington Investments Limited, а уже в марте эту же компанию возглавил Давидович.

Напомним, что на этой неделе суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на сумму 5,4 миллиарда фунтов стерлингов.