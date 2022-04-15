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Поможет ли Германия Украине отбить атаку армии РФ танками «Леопард»?
22:54 14.04.2022 |
Какой смысл принимать в Киеве федерального президента Германии, не обладающего в своей стране реальной властью? Пусть лучше приедет германский канцлер, от которого зависит решение вопроса о поставках Украине тяжелых вооружений, нужных ей, как воздух, ввиду предстоящего наступления российских войск в Донбассе.
Так в Германии поняли мотивы официального Киева, прозрачно давшего в начале недели понять, что визит в Украину президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в составе делегации лидеров Польши и стран Балтии был бы в настоящее время некстати. Такой афронт по отношению к главе немецкого государства вызвал в политическом Берлине волну возмущения. Но не только. Параллельно от немецкого правительства все настойчивее стали требовать разрешить поставки Украине и тяжелых вооружений.
Список Зеленского
Причем, президент Украины Владимир Зеленский точно указывает, какая именно боевая техника нужна. Это, перечислил он в среду, 13 апреля, в видеообращении на английском языке, - тяжелая артиллерия калибра 155 и 152 миллиметра, системы залпового огня типа "Град", "Смерч" и американские M142 HIMARS плюс боеприпасы, тяжелая бронетехника, например, танки Т-72 советского производства или аналогичные американские и немецкие, системы ПВО С-300 и "Бук" либо похожие западные.
Внешнеполитический эксперт фракции оппозиционных консерваторов Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) указал в этой связи на "готовность немецкого ВПК быстро поставить Украине танки Leopard 1 или БМП Marder. Его коллега по объединенной фракции ХДС/ХСС Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) также считает, что "обороноспособность Украины должна быть усилена за счет тяжелых вооружений и бронированных транспортных средств, а также разведывательных беспилотников".
Бывшие пацифисты стали сторонниками наращивания вооружений
Усиливают нажим на канцлера и представители правящих партий, причем, даже те, которые очень долго придерживались пацифистских убеждений и в прошлом резко критиковали экспорт немецких вооружений.
Так, председатель внешнеполитического комитета бундестага, социал-демократ Михаэль Рот (Michael Roth) в интервью первому каналу телевидения ФРГ (ARD) признался, что поездка в Украину пару дней назад, где он повидал тяжелораненых украинских солдат, оказала на него сильное впечатление: "Возможно, теперь я имею некоторое представление о том, что такое война на самом деле, когда люди живут в постоянном страхе - за свою жизнь и жизнь своих близких, страхе перед следующим еще более брутальным наступлением (российских войск - Ред.) на востоке".
Ранее Рот был убежден, что по-настоящему безопасный и прочный мир возможен только на основе политики разоружения. "На фоне новых ужасных событий, которые теперь по всей видимости предстоят Украине, - заявил он теперь, - я изменил свою точку зрения и говорю: Украине нужны все возможные вооружения, чтобы защищаться еще более успешно, чем до сих пор".
Вместе с Ротом в Украине побывал председатель парламентского комитета по делам ЕС Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). Он из партии "зеленых". Пацифизм вообще относится к их генетическому коду. Это, однако, не помешало Хофрайтеру заявить в интервью DW: "В ближайшие же дни в немецком правительстве должна быть достигнута договоренность о допустимости поставок тяжелых вооружений Украине... Я хочу, чтобы проблемы были решены, и было сделано то, что мы сделать можем".
По мнению Хофрайтера, тормозит процесс в первую очередь сам канцлер. "Такими действиями канцлер не только осложняет положение в Украине, но и массивным образом подрывает авторитет Германии в Европе и мире", - заявил депутат и призвал Олафа Шольца (Olaf Scholz): "Хватит давить на тормоз, освободите дорогу!"
За поставки Украине тяжелых вооружений теперь выступают и большинство жителей Германии (55 процентов). Об этом свидетельствуют результаты опроса, только что проведенного социологическим институтом Infratest dimap.
Война Путина привела к смене парадигм в Германии
Все настойчивее спрашивают о тяжелых вооружениях и журналисты на регулярных правительственных пресс-конференциях в Берлине. Тот факт, что Германия вообще стала поставлять оружие воюющей стране, официальный представитель канцлера Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) назвал в среду, 13 апреля, "сменой парадигм", ставшей необходимой "в результате российского нападения на Украину, в результате войны Путина".
Германия, по его словам, поставляла и будет далее поставлять вооружения Украине, правда, теперь он не указывает, какие именно. Этого, мол, требуют соображения безопасности. В подборе же конкретной боевой техники немецкое правительство руководствуется тремя критериями - какая есть в наличии и может быть быстро поставлена, какую имеет смысл передавать с учетом времени, необходимого на обучение обращению с ней, какая отвечает принципу координации поставок вооружений с партнерами Германии по ЕС и НАТО.
Patriot для Словакии в обмен на ее С-300 для Украины
Представитель министерства обороны ФРГ полковник Арне Коллатц (Arne Collatz) привел такой конкретный пример поставок Украине тяжелых вооружений. Словакия предоставила в распоряжении украинской ПВО свои системы С-300 еще советского производства, опыт обращения с которыми в Украине уже есть. А задачи по защите самой Словакии от воздушного нападения взяли на себя американцы, голландцы и немцы с их системами ПВО Patriot.
А если бы те же самые Patriot Германия начала поставлять Украине, пояснил Коллатц, то ее военнослужащим пришлось бы для начала долго учиться обращению с очень сложной техникой и тренироваться, налаживать логистику и обслуживание, обеспечивать поддержку в полевых условиях, что предполагает наличие соответствующей промышленной базы. То же самое касается немецких танков "Леопард", обращению с которыми в бундесвере учат около двух лет.
Советник украинского президента Алексей Арестович возражает. В интервью ARD он напомнил, что украинские танкисты уже проходили обучение в Германии, принимали участие в танковых соревнованиях, завоевывая на них призовые места. "Я знаю нашу армию, я сам солдат, - сказал Арестович. - Через три дня мы научимся ими управлять, дайте нам танки, а дальше видно будет".
На просьбу DW прокомментировать это заявление полковник Коллатц ответил так: "Одно дело научить танкиста управлять машиной, другое, - обучить танковый батальон и дать ему необходимые навыки, чтобы в содействии с другими родами войск выстоять на поле боя".
Осталось убедить канцлера
Как бы то ни было, и в самом немецком правительстве растет понимание необходимости снабдить украинскую армию таким вооружением, с помощью которого она могла бы отразить предстоящее в Донбассе наступление российских войск.
В пользу поставок тяжелых вооружений Украине в последние дни высказалась и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock), и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), ведомство которого, собственно, и выдает лицензии на поставку немецких вооружений за рубеж.
"Мы ожидаем нападения русских в ближайшие дни, - заявил Хабек. - Это значит, все, что может помочь украинской армии, надо как можно скорее ей поставить". Ему осталось убедить канцлера.
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