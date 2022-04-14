Франция заморозит элитную недвижимость российских олигархов на 500 млн евро

Правительство Франции заморозит 33 объекта недвижимости на Французской Ривьере, в Париже и других регионах, принадлежащую подсанкционным российским олигархам. Об этом пишет Euronews.

Данная недвижимость оценивается более чем в полмиллиарда евро.

Одним из таких объектов недвижимости является роскошный замок с видом на Средиземное море на мысе Антиб, который принадлежит Роману Абрамовичу.

Замороженные объекты по-прежнему будут принадлежать их владельцам, и они могут продолжать в них жить. Но недвижимость нельзя продать или сдавать в аренду.

С начала войны в Украине Франция заморозила или арестовала российские активы на сумму около 24 млрд евро, включая три яхты, четыре транспортных корабля, шесть вертолетов и три произведения искусства, а также финансовые активы и недвижимость.