МВФ понизит прогнозы роста мирового ВВП на 2022 и 2023 гг. - Георгиева

Российско-украинский конфликт рискует подорвать восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19, ухудшая перспективы большинства государств мира, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Она призвала мировые центробанки действовать решительно, чтобы взять под контроль инфляцию до того, как сделать это будет сложнее, сообщает агентство Bloomberg.

МВФ, который в понедельник начинает ежегодные весенние совещания, понизит прогноз роста мировой экономики на текущий и следующий годы, заявила Георгиева. Последствия развязанной Россией полномасштабной войны против Украины вынуждают МВФ ухудшить прогнозы на 2022 год для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.

Среди государств, экономические перспективы которых ухудшились из-за военной агрессии России против Украина, - импортеры продуктов питания и энергоресурсов в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Хотя рост цен на сырье благоприятен для многих экспортеров нефти, природного газа и металлов, эти же самые страны страдают от возросшей неопределенности, и их выигрыш не может компенсировать общее ослабление мировой экономики.

Георгиева также предупредила, что пандемия COVID-19, которая была в фокусе внимания МВФ в течение последних двух лет, продолжается, и сохраняется возможность появления новых штаммов, в том числе, более опасных, что создаст дополнительные экономические проблемы.

"Проще говоря, нас ждет кризис на фоне кризиса, - сказала Георгиева. - Ударные волны от вторжения России в Украину, разрушения украинской экономики, распространяются по всему миру".

Рост цен на продукты питания и энергоносители вместе с проблемами в цепочках поставок, вызванных пандемией, продолжают толкать вверх инфляцию, которая уже достигла максимальных за 40 лет уровней в развитых странах.

МВФ ожидает, что высокая инфляция сохранится дольше, чем предполагалось ранее, отметила Георгиева.

Она добавила, что перспективы мировой экономики являются исключительно неопределенными, с учетом риска эскалации военной агрессии РФ и новых санкций, и нынешний политический климат "является наиболее сложным на нашем веку".