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Информация об агентстве
В Германии арестовала суперъяхту сестры Усманова стоимостью $600 млн
17:28 14.04.2022 |
Федеральное ведомство криминальной полиции Германии сообщило об аресте суперъяхты Dilbar, принадлежащей сестре российского олигарха Алишера Усманова.
Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter, пишет "Европейская правда".
"Несмотря на укрывательство в офшорах, BKA определила владельца яхты Dilbar путем тщательного расследования. Это Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова", - говорится в сообщении.
Поскольку Усманов фигурирует в списках Европейского Союза, яхта может быть на законных основаниях оставлена в Гамбурге как подпадающая под действие закона о санкциях, пояснили в ведомстве.
Американский Forbes в начале марта сообщал, что немецкие власти заблокировали яхту Dilbar через два дня после того, как Усманов попал под санкции ЕС.
Яхта с конца октября 2021 находилась на модернизации в Гамбурге.
Стоимость яхты Dilbar оценивается в $600 млн. Это самая большая по водоизмещению моторная яхта, ее экипаж состоит из 96 человек, а длина судна составляет 156 метров.
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