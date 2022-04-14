В Германии арестовала суперъяхту сестры Усманова стоимостью $600 млн

Федеральное ведомство криминальной полиции Германии сообщило об аресте суперъяхты Dilbar, принадлежащей сестре российского олигарха Алишера Усманова.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Несмотря на укрывательство в офшорах, BKA определила владельца яхты Dilbar путем тщательного расследования. Это Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова", - говорится в сообщении.

Поскольку Усманов фигурирует в списках Европейского Союза, яхта может быть на законных основаниях оставлена в Гамбурге как подпадающая под действие закона о санкциях, пояснили в ведомстве.

Американский Forbes в начале марта сообщал, что немецкие власти заблокировали яхту Dilbar через два дня после того, как Усманов попал под санкции ЕС.

Яхта с конца октября 2021 находилась на модернизации в Гамбурге.

Стоимость яхты Dilbar оценивается в $600 млн. Это самая большая по водоизмещению моторная яхта, ее экипаж состоит из 96 человек, а длина судна составляет 156 метров.