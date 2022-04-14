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Австралия ввела санкции против «Газпрома» и КамАЗа
11:00 14.04.2022 |
Правительство Австралии вводит санкции в отношении 14 российских компаний в связи с вторжением России в Украину, сообщает МИД страны.
"Правительство Австралии ввело целевые финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России", - говорится в пресс-релизе.
В санкционные списки вошли "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть", "Ростелеком", "РусГидро", "Севмаш" и "Объединенная судостроительная корпорация".
Санкции также распространяются на холдинг "Росэлектроника", РЖД, "Новороссийский морской торговый порт", АК "АЛРОСА", "СОГАЗ" и "Совкомфлот".
"Наша нацеленность на российские государственные предприятия в координации с ключевыми партнерами подрывает их способность стимулировать российскую экономику", - отметили в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве Австралии подтвердили "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины".
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