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Спикер Совфеда Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди
09:57 14.04.2022 |
Спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко заявила, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Спикер верхней палаты парламента предложила дать соответствующее поручения малому и среднему бизнесу.
"Для меня, например, было неким открытием - у нас гвозди импортные, не буду называть страну, откуда идет импорт, - догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла",- сказала Матвиенко.
В 2020 году импортные гвозди в Россию завозили два главных поставщика - это Беларусь и Китай. Они поставляли в страну по 84,3 и 10,7% от общего объема импорта. Еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составляла примерно 2,9%.
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