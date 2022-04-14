Спикер Совфеда Матвиенко удивилась, что Россия не производит гвозди

Спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко заявила, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Спикер верхней палаты парламента предложила дать соответствующее поручения малому и среднему бизнесу.

"Для меня, например, было неким открытием - у нас гвозди импортные, не буду называть страну, откуда идет импорт, - догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла",- сказала Матвиенко.

В 2020 году импортные гвозди в Россию завозили два главных поставщика - это Беларусь и Китай. Они поставляли в страну по 84,3 и 10,7% от общего объема импорта. Еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составляла примерно 2,9%.