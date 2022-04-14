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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему локдауны в Китае облегчат Европе отказ от нефти и газа из РФ

09:41 14.04.2022 |

Мир

 

Пока Владимир Путин проигрывает войну в Украине, Си Цзиньпин не может побороть в Китае коронавирус. Эти события напрямую никак не связаны, однако в обоих случаях мир видит лидеров с диктаторскими наклонностями, которые во что бы то ни стало хотят одержать победу, а потому наотрез отказываются изменить свои идеологические установки, хотя это упорство наносит их странам огромный экономический ущерб.

Бизнес ФРГ опасается нарушения глобальных цепочек поставок

Российский президент упорствует в своем желании покорить соседнюю страну, китайский - в нежелании отказаться от политики нулевой терпимости к ковиду. Эта политика привела к тому, что 14 марта в локдауне оказался китайский центр автомобилестроения Чанчунь, а 28 марта ввели строгий карантин в Шанхае с 26 млн жителей. Указания из Пекина уже ударили по экономике КНР и неминуемо скажутся на всей мировой экономике, что вызывает растущее беспокойство в Германии.

Бизнес ФРГ встревожен не только и даже не столько остановкой нескольких китайских заводов немецких автостроителей Volkswagen и Audi, а также их поставщика Bosch. Наибольшие опасения вызывает перспектива масштабного нарушения глобальных цепочек поставок, что неизбежно вызовет перебои на многочисленных предприятиях и в Германии. "Китай и "омикрон" - токсичная комбинация для мировой экономики", - гласит заголовок в газете Süddeutsche Zeitung.

С другой стороны, дальнейшее торможение экономики Китая, которой власти КНР и так уже предсказывали на этот год самые низкие темпы роста за последние 30 лет, может существенно снизить китайский и, соответственно, глобальный спрос на энергоносители. А это, в свою очередь, облегчит Германии и другим странам Евросоюза поддержание или ужесточение санкционного режима против России вплоть до введения эмбарго на российские нефть и газ. В этом смысле противоэпидемическое упорство китайского лидера вполне может помочь противостоять военному упорству российского президента.

Руководство Китая не может отказаться от выбранного курса

А Си Цзиньпин явно пошел на принцип. Если страны Европы, опираясь на накопленный за два года карантинов положительный и отрицательный опыт, решили из-за особенностей "омикрона" (этот вариант вируса более заразный, но менее опасный) не только отказаться от локдаунов, но и снять значительное число ограничений, то глава китайских коммунистов намерен и дальше твердо следовать однажды выбранному курсу. Этот курс еще со времени первой вспышки в Ухане предполагает полную остановку жизни в крупных городах даже при небольшом количестве инфицированных.

"Я думаю, официальная политика не изменится: стратегии нулевой терпимости к ковиду здесь будут придерживаться и дальше", - говорит в интервью порталу немецкого информационного телеканала ntv один из самых авторитетных в Германии знатоков Китая - президент Европейской торговой палаты в КНР Йорг Вуттке (Jörg Wuttke).

"Это во многом связано с президентом, который последние два года рассказывал всему миру: "Посмотрите, как здорово мы это делаем и как плохо это у вас получается, - объясняет свой прогноз немецкий бизнесмен. - Не представляю себе, как пропагандистски преподнести изменение этого нарратива и допустить более высокое число случаев заболевания ковидом. Это был бы очень большой идеологический кульбит".

Такого же мнения придерживается и Макс Ценгляйн (Max Zenglein), главный экономист специализирующегося на Китае берлинского аналитического центра Mercator Institute for China Studies (Merics): "Китайское руководство продолжает придерживаться прежней ковид-стратегии во многом из-за политического нарратива, согласно которому оно справляется с пандемией лучше, чем другие страны".

Здравоохранение КНР не в состоянии "жить с вирусом"

Стоящую перед руководством КНР дилемму информационное агентство dpa описывает так: "Если бы Китай вдруг начал "жить с вирусом" как другие страны, его малоразвитая система здравоохранения просто бы рухнула. Тогда, по разным оценкам, счет умершим пошел бы на десятки или даже сотни тысяч". К тому же еще больше усилились бы сомнения в эффективности китайских вакцин против коронавируса.

Подобной потери лица Си Цзиньпин не может себе позволить, тем более что осенью, напоминает dpa, предстоит съезд Коммунистической партии Китая, на котором он собирается еще больше укрепить свою единоличную власть. Поэтому он и цепляется за концепцию, которая до появления "омикрона" оказалась весьма успешной, но в изменившихся условиях выглядит все более контрпродуктивной.

"Надо же, именно Китай, который на протяжении двух лет пандемии поддерживал мировую экономику и помог нам выбраться из этой беды, под конец сам попал в ту же ситуацию", - сокрушается Йорг Вуттке. По его оценке, нынешними локдаунами в той или иной мере затронуты примерно 30% китайской экономики (второй по размерам в мире!) и около четверти населения страны.

Совершенно очевидно, что это будет иметь серьезные последствия как для самого Китая, так и для его внешнеторговых партнеров, в том числе для России, которая в условиях широкомасштабных западных санкций из-за войны в Украине связывает с КНР особые надежды. Вопрос только в том, насколько серьезными окажутся эти последствия.

Эксперты прогнозируют резкое торможение мировой экономики

Тут можно вспомнить, что в феврале, за две недели до нападения России на Украину, глава Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине профессор Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher) в нашумевшей статье призвал немецкий бизнес готовиться к финансовому кризису в КНР.

"Многое указывает на то, что Китай станет первым падающим камнем домино в глобальной финансовой системе. Нам следует к этому подготовиться путем снижения в сжатые сроки финансовых рисков предприятий и финансовых институтов в Китае", - предупредил этот авторитетный немецкий ученый и одними из пяти основных рисков для китайской экономики назвал постоянные локдауны из-за коронавируса.

12 апреля Всемирная торговая организация (ВТО) резко снизила прогноз роста мировой экономики и торговли на 2022 год, назвав в качестве основных причин войну в Украине - и опять-таки локдауны в Китае. Понятно, что торможение на 30%-40% неизбежно в той или иной мере скажется на самых разных отраслях, но оно в любом случае приведет к сокращению потребности в энергии.

Спрос на СПГ в Китае уже сильно падает

В тот же день организация стран-экспортеров нефти ОПЕК заявила, что глобальный спрос на ее продукцию окажется в этом году ниже, чем ожидалось, из-за войны в Украине и распространения "омикрона" в Китае.

А агентство Bloomberg сообщило о сокращении в 1-м квартале этого года импорта в Китай сжиженного природного газа (СПГ) на 14%. Таким образом, потребность в этом энергоносителе существенно упала в КНР, его главным потребителе на планете, еще до крупных локдаунов, которые пришлись на вторую половину марта - последнего месяца квартала.

Так что если Си Цзиньпин продолжит железной рукой проводить в своей стране политику нулевой терпимости к ковиду, шансы Германии и других стран Евросоюза заполучить в ближайшие месяцы на мировом рынке дополнительные объемы нефти и особенно СПГ, уходившего раньше в основном в Азию, существенно возрастут. И это усилит позиции тех, кто призывает ЕС ввести эмбарго на нефтегазовые поставки России.
По материалам: Deutsche Welle
 

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