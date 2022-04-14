Трюдо вслед за Байденом назвал действия РФ в Украине геноцидом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо присоединился к мнению президента США Джо Байдена о том, что действия российской армии в Украине можно характеризовать как геноцид. "Я думаю, это совершенно правильно, что все больше людей используют слово "геноцид" в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин", - заявил он журналистам в Квебеке в среду, 13 апреля.

"Мы видели это желание атаковать гражданское население, использовать сексуальное насилие как оружие в войне. Это совершенно неприемлемо", - подчеркнул канадский премьер.

Канада стремится привлечь Путина к суду

Трюдо добавил, что Канада была одной из первых стран, инициировавших процесс в Международном уголовном суде, чтобы привлечь российского лидера к ответственности за военные преступления.

Накануне глава Белого дома стал первым государственным лидером, приравнявшим войну России против Украины к геноциду. Во время выступления в Айове Байден, говоря о росте цен на бензин, заметил: "Ваш семейный бюджет, ваши возможности заправить ваш бензобак не должны зависеть от диктатора, находящегося на другом конце света, который объявляет войну и совершает геноцид".

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон отказался использовать такую формулировку. По его словам, вербальная эскалация не поможет прекратить войну. В то же время Макрон признает, что российские войска совершают в Украине военные преступления.