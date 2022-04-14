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США с высокой вероятностью официально признает действия РФ геноцидом
08:35 14.04.2022 |
Официальное признание действий Россия в Украине геноцидом займет немало времени, однако с высокой вероятностью такое решение будет принято.
Как сообщает "Европейская правда", такое заявление в интервью CNN сделала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд
Она отмечает, что президент Байден, назвав действия РФ геноцидом, "говорил от души, когда назвал то, что мы видим в Украине геноцидом, совершенном Российской Федерацией и ее армией".
Впрочем, Нуланд уточняет, что "процесс сбора улик займет длительное время", и только тогда правительство сможет официально принять решение о геноциде.
"Но я собираюсь предположить, что то, что президент Байден назвал, - это то, что мы в конечном итоге, вероятно, получим, когда сможем собрать все эти доказательства. Ведь то, что происходит там, не случайно. Это намеренное решение России уничтожить Украину и ее мирное население", - добавляет Нуланд.
Напомним, ранее президент США Джо Байден первым среди западных лидеров назвал действия РФ геноцидом. Позже он объяснил свою позицию: "Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее, что Путин просто пытается уничтожить идею быть украинцем, и улик становится все больше".
Аналогичное заявление сделал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "По моему мнению, абсолютно правильно, что все больше людей используют слово геноцид в связи с тем, что делает Россия (в Украине), и с тем, что делает Владимир Путин", - заявил Трюдо.
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине геноцидом. "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [россияне и украинцы] - братья", отметил он.
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