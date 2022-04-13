В оффшорной зоне Джерси заблокировали активы Абрамовича на 7 миллиардов долларов

Более 7 миллиардов долларов, принадлежащих Роману Абрамовичу, были заморожены властями в оффшорной зоне острова Джерси.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление местного правительства в среду.

Соответствующее постановление издал Королевский суд Джерси. Кроме того, правоохранители провели обыск в помещении, которое может быть связано с олигархом.

В прошлом месяце Европейский Союз и Британия наложили на Абрамовича санкции на фоне ограничения финансовой свободы приближенных к Путину российских олигархов. В то же время Абрамовичу удалось уберечься от санкций США. Одна из версий - его роль в переговорах между Россией и Украиной.

Западные санкции против Абрамовича заморозили его активы и поставили под вопрос будущее футбольного клуба "Челси".

Как часть Нормандских островов, Джерси имеет собственное правительство, но принадлежит юрисдикции Британии. Джерси долгое время считается "налоговой гаванью" для олигархов, и внесен украинским правительством в перечень оффшорных зон.