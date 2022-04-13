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Кипр лишил гражданства четырех российских олигархов и их семьи
16:42 13.04.2022 |
Правительство Кипра решило лишить гражданства четырех российских олигархов и членов их семей - всего паспорта заберут у 21 человека.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Phileleftheros.
Решение по россиянам, получившим гражданство Кипра по схеме "золотых паспортов" в течение последних 10 лет, было принято после их попадания в санкционный список ЕС.
По информации издания, было принято решение о лишении статуса гражданина Кипра Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Московича, Алексея Кузьмичева и членов их семей.
Указанные олигархи принадлежат к ближнему кругу президента РФ Владимиру Путину.
Четверо олигархов получили кипрское гражданство в период с 2013 по 2019 год.
Претенденты на гражданство Кипра должны были инвестировать как минимум 2,5 миллиона евро в "золотой паспорт", который, помимо прочего, дает им свободу путешествий в пределах ЕС. Кипр является одним из желаемых направлений для богатых россиян - и как место отдыха в ЕС, и как финансовый центр.
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