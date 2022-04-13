Кипр лишил гражданства четырех российских олигархов и их семьи

Правительство Кипра решило лишить гражданства четырех российских олигархов и членов их семей - всего паспорта заберут у 21 человека.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Phileleftheros.

Решение по россиянам, получившим гражданство Кипра по схеме "золотых паспортов" в течение последних 10 лет, было принято после их попадания в санкционный список ЕС.

По информации издания, было принято решение о лишении статуса гражданина Кипра Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Московича, Алексея Кузьмичева и членов их семей.

Указанные олигархи принадлежат к ближнему кругу президента РФ Владимиру Путину.

Четверо олигархов получили кипрское гражданство в период с 2013 по 2019 год.

Претенденты на гражданство Кипра должны были инвестировать как минимум 2,5 миллиона евро в "золотой паспорт", который, помимо прочего, дает им свободу путешествий в пределах ЕС. Кипр является одним из желаемых направлений для богатых россиян - и как место отдыха в ЕС, и как финансовый центр.