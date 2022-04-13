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США не будут равнодушны к тем, кто подрывает санкции против России, - Йеллен
14:48 13.04.2022 |
Страны, которые ищут выгоду, не осуждая "отвратительную войну" России против Украины, проявляют недальновидность. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что они столкнутся с последствиями, если они нарушат западные санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соединенные Штаты и их партнеры "не останутся равнодушными" к действиям, которые подрывают широкомасштабные санкции, введенные ими в отношении Москвы и президента России Владимира Путина в связи с вторжением, предупредила она в выступлении, подготовленном для мероприятия, организованного Атлантическим советом.
Йеллен сказала, что война между Россией и Украиной изменила взгляды на мировую экономику, и администрация Байдена решительно взяла на себя обязательство привлечь Россию к ответственности за ее "ужасное поведение" и нарушения международного права.
"Будьте уверены, пока Путин не прекратит свою гнусную войну, администрация Байдена будет работать с нашими партнерами, чтобы еще больше подтолкнуть Россию к экономической, финансовой и стратегической изоляции", - сказала она.
По словам Йеллен, российское вторжение побудило многие страны и компании занять единую позицию и оборвать деловые связи с Москвой, что могло помочь сформировать глобальный ответ на другие "нерешенные глобальные вызовы".
Но некоторые страны все еще "сидят в стороне, возможно, видя возможность извлечь выгоду из сохранения своих отношений с Россией и заполнения пустоты, оставленной другими", сказала Йеллен, не называя конкретных стран.
"Такие мотивы недальновидны. На карту поставлено будущее нашего международного порядка, как для мирной безопасности, так и для экономического процветания", - сказала Йеллен. "И давайте внесем ясность, объединенная коалиция... не будет безразлична к действиям, подрывающим введенные нами санкции", - сказала она.
Замечания Йеллен прозвучали через несколько дней после того, как президент Джо Байден предупредил Индию, которая не ввела санкции против Москвы, что покупка большего количества нефти у России не отвечает интересам Индии и может помешать реакции США на войну России против Украины.
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