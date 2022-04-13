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Швеция в июне планирует подать заявку на членство в НАТО
14:39 13.04.2022 |
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена на саммите НАТО в июне подать заявку на вступление своей страны в Альянс.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает шведский телеканал SVT.
Партия Андерссон, Социал-демократическая партия Швеции, созвала встречу 24 мая, где, как сообщают шведские СМИ, она займет окончательную позицию по вопросу НАТО.
Социал-демократы намерены также провести решающее голосование в шведском парламенте Риксдаге.
Но по информации Svenska Dagbladet, правление партии, вероятно, уже определилось по НАТО. По данным издания, цель Магдалены Андерссон - подать заявку на саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня.
"Это очень важное время в истории. Теперь есть до и после 24 февраля. Безопасная ситуация полностью изменилась после российского вторжения в Украину. И теперь мы действительно подумаем, что лучше для Швеции и нашей безопасности в этой ситуации. Мы проводим дискуссию между партиями в шведском парламенте и внутри моей партии. Мы рассмотрим эту ситуацию очень серьезно и потом примем решение" - сказала Андерссон на пресс-конференции с финским премьером Санной Марин, комментируя информацию шведских СМИ.
Среди партий шведского парламента нет единства относительно того, сколько голосов потребуется в поддержку подачи заявки на членство в НАТО. Умеренная партия считает, что достаточно простого большинства, то есть более 50% голосов. Социал-демократы, напротив, считают, что это предложение должно набрать 75% голосов в Риксдаге.
Как сообщалось, в Швеции может образоваться парламентское большинство за вступление в НАТО, если Финляндия решит вступить в Альянс.
Напомним, Финляндия сегодня начинает дебаты, в результате которых страна может подать заявку на членство в НАТО в течение нескольких недель.
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