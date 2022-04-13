Финансовые новости
- |
- 13.04.22
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Финляндия начинает дебаты о членстве в НАТО
14:28 13.04.2022 |
Финляндия сегодня начинает дебаты, в результате которых страна может подать заявку на членство в НАТО в течение нескольких недель.
Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".
В среду правительство на своем заседании планирует утвердить отчет об изменениях в сфере безопасности. Документ не содержит предложений по политике.
Затем отчет будет передан в парламент, вступительные прения запланированы через неделю.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня встретится со шведской коллегой Магдаленой Андерссон, главной темой, вероятно, станет членство стран в НАТО.
"Обсуждения будут сосредоточены на изменившейся ситуации с безопасностью в Европе", - говорится в сообщении финского правительства в Twitter.
Марин ранее заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и самое лучшее - этой весной.
За последние полгода поддержка финнами членства в НАТО возросла до рекордного уровня, в то время как до недавнего времени сторонники членства были в меньшинстве. 84% видят в России военную угрозу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС
|США и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе
|Всемирный банк ждет падения ВВП Украины в 2022г на 45,1% и роста бедности в 11 раз
|Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США не будут равнодушны к тем, кто подрывает санкции против России, - Йеллен
|Швеция в июне планирует подать заявку на членство в НАТО
|Финляндия начинает дебаты о членстве в НАТО
|Пентагон собирает на встречу по Украине 8 ведущих американских производителей оружия - СМИ
|Немецкие политики раскритиковали Киев за отказ от визита Штайнмайера
|Франция заморозила $25,6 млрд российских активов
Это интересно
|Ночь предстала в цвете — нейронную сеть научили раскрашивать изображение с камер ночного видения
|Nissan и NASA совместно создают новый твердотельный элемент
|Microsoft захватила домены, использовавшиеся APT28 для атак на Украину
|Тайвань поэтапно откажется от транспорта с ДВС к 2040 году
|Acer решила остановить свою деятельность в России
|В будущем Tesla выпустит роботизированные такси, а пикапы и роботов начнёт производить в 2023 году
|Microsoft рассказала, как повысит безопасность Windows 11 — чипы Pluton, автоблокировка драйверов с уязвимостями и другое