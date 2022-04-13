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Пентагон собирает на встречу по Украине 8 ведущих американских производителей оружия - СМИ
14:16 13.04.2022 |
Пентагон в среду примет руководителей восьми ведущих производителей оружия США, чтобы обсудить способность отрасли удовлетворить потребности Украины в оружии, если война с Россией продлится годы.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на двух человек, знакомых с ходом встречи.
По словам одного из источников, 90-минутную встречу проведет отдел закупок и снабжения Пентагона, и ожидается, что на ней будет присутствовать заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.
Пентагон заявил, что наиболее полезным оружием являются системы меньшего размера, такие как противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, которые Вашингтон и его союзники почти ежедневно поставляют Украине. Интенсивное использование, а также боевая эффективность украинских сил вызвали интерес к пополнению запасов этого оружия.
Системы Javelin совместно производят компании Raytheon Technologies и Lockheed Martin Corp, а Raytheon также производит Stinger. Другими ведущими производителями оружия являются Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics и L3Harris Technologies.
На прошлой неделе Белый дом заявил, что с момента вторжения он предоставил Украине помощь в области безопасности на сумму более 1,7 миллиарда долларов, в том числе более 5000 "Джавелинов" и более 1400 "Стингеров".
Администрация Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны проводит еженедельные встречи своей европейской группы кризисного управления для рассмотрения конкретных запросов, связанных с Украиной.
Чтобы ускорить одобрение правительством США продажи и передачи вооружений, произведенных американскими оборонными подрядчиками, Пентагон воссоздал команду для реагирования на возросший спрос.
Агентство Reuters во вторник сообщило, что 13 апреля Соединенные штаты планируют объявить о дополнительной военной помощи Украине на сумму $750 млн.
Предыдущий пакет военной помощи США был объявлен в середине марта - его сумма составляла $800 млн.
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