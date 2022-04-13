Виталик Бутерин получил гражданство Черногории

Виталик Бутерин и министр финансов Черногории Милойко Спаич

Власти Черногории подарили создателю Ethereum Виталику Бутерину гражданство страны. Об этом сообщило местное издание RTCG со ссылкой на Министерство финансов и социального обеспечения.

Журналисты отметили, что предприниматель получил гражданство по инициативе премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича и министра финансов Милойко Спаича. Чиновники также опубликовали фото, на котором Бутерин позирует с новым паспортом и Спаичем.

В Минфине выразили надежду, что создатель Ethereum как наиболее известная в индустрии личность внесет вклад в продвижение Черногории и будет способствовать развитию отрасли в стране. Чиновники также подчеркнули, что регулярно приглашают различных экспертов в сфере цифровых активов:

«Сотрудничество с ними имеет особую важность для развития экономики Черногории, привлечения инвестиций и создания высокооплачиваемых рабочих мест».

Ведомство отметило, что правительство работает над созданием правовой основы для применения блокчейн-технологий.

Ранее Виталик Бутерин перевел в поддержку Украины 1500 ETH и заявил, что реальная цель криптовалют - приносить пользу людям. По его мнению, сеть Ethereum может стать платформой для «социально-политических экспериментов» и противодействовать авторитарным правительствам.