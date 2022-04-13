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Виталик Бутерин получил гражданство Черногории
11:52 13.04.2022 |
Власти Черногории подарили создателю Ethereum Виталику Бутерину гражданство страны. Об этом сообщило местное издание RTCG со ссылкой на Министерство финансов и социального обеспечения.
Журналисты отметили, что предприниматель получил гражданство по инициативе премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича и министра финансов Милойко Спаича. Чиновники также опубликовали фото, на котором Бутерин позирует с новым паспортом и Спаичем.
В Минфине выразили надежду, что создатель Ethereum как наиболее известная в индустрии личность внесет вклад в продвижение Черногории и будет способствовать развитию отрасли в стране. Чиновники также подчеркнули, что регулярно приглашают различных экспертов в сфере цифровых активов:
«Сотрудничество с ними имеет особую важность для развития экономики Черногории, привлечения инвестиций и создания высокооплачиваемых рабочих мест».
Ведомство отметило, что правительство работает над созданием правовой основы для применения блокчейн-технологий.
Ранее Виталик Бутерин перевел в поддержку Украины 1500 ETH и заявил, что реальная цель криптовалют - приносить пользу людям. По его мнению, сеть Ethereum может стать платформой для «социально-политических экспериментов» и противодействовать авторитарным правительствам.
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