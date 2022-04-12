В случае прекращения поставок из РФ запасов газа в Германии хватит до конца лета

В Германии заявили, что в случае полной остановки газовых поставок из России запасов в стране хватит до конца лета или начала осени.

Об этом в интервью Zeit заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, сообщает "Европейская правда".

"Даже если - я говорю об условной ситуации! - уже завтра не будет поставок газа из России, на что нет никаких признаков, у Германии есть другие источники. А также резервы, которые еще не полностью заполнены, но несколько лучше, чем три-четыре недели назад. Пока газа нам хватает до конца лета или начала осени. Но я делаю все возможное, чтобы этой ситуации не произошло", - сказал Мюллер.

Федеральное сетевое агентство занимается подготовкой в ​​случае чрезвычайных ситуаций с поставками газа.

В начале апреля министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался против введения эмбарго на российские энергоносители в рамках санкционной политики ЕС за вторжение в Украину.

Он также гарантировал, что следующей зимой в Германии никто не замерзнет. "Мы наращиваем резервы и открываем альтернативные источники поставок. Это тоже стоит больших денег, но это необходимо", - сказал Линднер.