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Шри-Ланка объявила дефолт
13:06 12.04.2022 |
Министерство финансов Шри-Ланки приостановило выплаты по части внешнего долга и предупредила инвесторов о дефолте.
Об этом сообщает Bloomberg.
Необходимость объявить дефолт состоит в политическом кризисе и желании сохранить валютные резервы. Сейчас они составляют меньше 2 млрд долларов и за последний месяц снизились на 16%.
Резервы необходимы в первую очередь для закупок продовольствия и топлива. Отмечается, что продовольствие и топливо дорожает быстрыми темпами из-за войны в Украине.
По словам журналистов, грядущий дефолт Шри-Ланки не стал неожиданностью. В минфине заявили, что выплаты по всем внешним долгам будут заморожены на определенный период времени для правильной реструктуризации обязательств.
Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис из-за пандемии COVID-19. Страна осталась без туристов, что привело к остановке притока иностранной валюты. На Шри-Ланке уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста.
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