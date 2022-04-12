ФРГ обойдется без «Дружбы»: от нефти из России зависит только бывшая ГДР

Когда в правительстве ФРГ обсуждают возможность введения эмбарго ЕС на поставки российской нефти, министры съезжаются в Берлине на совещания в служебных автомобилях, заправленных горючим из российской нефти, изготовленным на заводе "Роснефти". Такова наглядная картина той зависимости от этого энергоносителя из России, которую Германия в значительной мере унаследовала от бывшей ГДР. Точнее говоря: Восточная Германия.

В Западную Германию российскую нефть доставляют танкерами

"Практически все снабжение Восточной Германии нефтепродуктами обеспечивается инфраструктурой, созданной во времена холодной войны", - отмечается в опубликованном 8 апреля исследовании Института немецкой экономики в Кельне (IW). Его автор, старший экономист Томас Пульс (Thomas Puls), изучил возможности отказа ФРГ от российской нефти. В результате ему пришлось сосредоточиться на сооруженных еще во времена СССР и ГДР нефтепроводе "Дружба" и двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Зависимость связана именно с ними.

В 2021 году ситуация была такова: из тех 28,1 млн тонн нефти, которые Германия импортировала из России, более двух третей поступили по нефтепроводу "Дружба". Остальные объемы были доставлены танкерами, и эти поставки "можно будет заменить сравнительно легко", констатирует ученый, хотя и предупреждает: такая замена тоже будет связана с рядом проблем.

Так, импортерам надо будет найти поставщиков нефти схожего качества и проложить новые маршруты ее доставки, которые могут стать намного длиннее. А тарифы на чартер танкеров выросли после начала войны в Украине примерно на 50%. Всеми этими проблемами сейчас занимаются НПЗ в Западной Германии, указывает Томас Пульс. Решение этих задач облегчает то, что можно опереться на действующую инфраструктуру (прежде всего нефтепроводы), связанную главным образом с нидерландским Роттердамом - крупнейшим нефтяным портом Европы.

Нефтепровод "Дружба" снабжает пять стран ЕС

"НПЗ, связанным с "Дружбой", найти замену поставкам российской нефти будет существенно сложнее, ведь в прошлом практически не было потребности в альтернативных путях доставки", - говорится далее в исследовании.

В нем коротко напоминается история этого нефтепровода, на самом деле представляющего собой целую систему трубопроводов общей протяженностью свыше 9 тысяч километров. Она сооружалась между 1958 и 1981 годами для снабжения советской нефтью бывших социалистических стран Восточной Европы. Эта система до сих пор обеспечивает "центральную роль России как поставщика нефти в Европу".

Наряду с двумя нефтеперерабатывающими заводами в бывшей ГДР "Дружба" снабжала и продолжает снабжать крупнейшие НПЗ в Польше (Плоцк), Чехии (Литвинов), Словакии (Братислава) и Венгрии (Будапешт). Нет ничего удивительного в том, что и после холодной войны предприятия предпочли и дальше получать по этой трубопроводной системе нефть из России, поскольку это было дешевле, чем доставлять ее танкерами и перегружать в портах, особенно после того, как окупились расходы на создание инфраструктуры, поясняет Томас Пульс.

НПЗ в Шведте и Лойне обеспечивают топливом Восточную Германию

В Восточной Германии на начало 2022 года от "Дружбы" полностью зависели два крупных НПЗ - PCK Raffinerie в Шведте непосредственно на границе с Польшей и завод в Лойне к юго-западу от Берлина между Лейпцигом и Галле. Два этих предприятия способны при оптимальных условиях перерабатывать до 21 млн тонн нефти в год, отмечается в исследовании.

При этом контролируемое "Роснефтью" предприятие PCK в Шведте поставляет нефтепродукты главным образом в столицу Германии, обеспечивая, в частности, керосином новый берлинский аэропорт BER. А принадлежащий французской компании Total НПЗ в Лойне снабжает густонаселенный промышленный юг Восточной Германии.

Томас Пульс особо подчеркивает, что эти два завода никак не связаны с уже упоминавшейся нефтепроводной системой Западной Германии: таково наследие длительного раздела страны на ФРГ и ГДР. Поэтому нет возможности снабжать Лойну нефтью, скажем, из Роттердама.

Правда, имеется построенный еще в 1963 году нефтепровод мощностью 7 млн тонн в год между НПЗ в Шведте и восточногерманским портом на Балтике Ростоком. Так что в случае отказа Германии от импорта по "Дружбе" завод в Шведте мог бы получать примерно две трети необходимой ему сырой нефти по трубопроводу из порта Ростока, которому, однако, пришлось бы работать на грани своих технических возможностей, указывает ученый.

Завод компании Total в Лойне отказывается от российской нефти

В свою очередь для снабжения Лойны можно было бы использовать порт Гданьска, соединенный на польской территории отдельным трубопроводом с "Дружбой". Оба варианта - импорт через Росток и Гданьск - активно использовались в 2019 году. Тогда поставки российской нефти в Германию пришлось срочно осуществлять через эти порты, поскольку нефтепровод встал из-за загрязнения большим количеством хлорорганики и транзит через восточную часть Польши и Беларусь оказался прерванным на несколько месяцев.

Так что оба альтернативных маршрута транспортировки уже хорошо отработаны. Однако, предупреждает исследование IW, "порт Гданьска имеет значительно больше мощностей для перевалки нефти, чем Росток, но в случае европейского эмбарго на российскую нефть он потребуется для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в Гданьске и Плоцке".

Поэтому, подчеркивает Томас Пульс, "транспортных мощностей не хватит для того, чтобы удержать на прежнем уровне объемы производства на НПЗ в Лойне". Но это, по всей видимости, продолжает ученый, и так неминуемо, поскольку компания Total уже заявила, что не будет продлевать истекающие в течение 2022 года контракты с Россией. Немецкие СМИ писали тогда, что часть мощностей завода окажется незагруженной, что может отрицательно сказаться и на занятости.

Институт IW не исключает перебои в снабжении дизельным топливом

Из-за этого решения французской компании "отпадет примерно половина тех объемов, которые поступают сейчас по "Дружбе" в Германию", констатирует исследование IW. Две трети другой половины, идущей в Шведт, можно будет, как уже отмечалось, заменить поставками через порт Ростока. К тому же есть вполне реальная возможность найти замену той импортируемой ФРГ российской нефти, которая поступает сейчас по морю.

В результате исследование IW подводит к выводу, что в случае объявления Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти и отказа от нефтепровода "Дружба" Германия в целом справится с ситуацией, хотя и не сможет сразу в полном объеме заменить поставки из России.

При этом с наибольшими сложностями и вероятным снижением производства столкнутся два восточногерманских НПЗ. Соответственно, потребителей в восточной части ФРГ ждут более высокие цены на нефтепродукты, особенно на дизельное топливо. Его, весьма вероятно, придется завозить из западной части страны или импортировать из-за рубежа. А поскольку дизель на мировом рынке сейчас в дефиците, то Томас Пульс не исключает и временных перебоев в снабжении им Восточной Германии.

