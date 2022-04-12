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Война РФ против Украины снизит темпы роста мировой торговли почти вдвое, - прогноз ВТО
08:12 12.04.2022 |
Полномасштабное нападение России на Украину и война спровоцировали огромный гуманитарный кризис и нанесли серьезный удар по мировой экономике, влияние которого проанализировал Секретариат Всемирной торговой организации в прогнозе о последствиях для мировой торговли и развитии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на новое исследование, обнародованное на сайте ВТО.
В публикации отмечается значительное ухудшение прогноза для мировой торговли. Так, вместо ожидаемого роста в текущем году на уровне 4,7%, теперь в ВТО говорят о снижении его до 2,4-3%.
Также Секретариат прогнозирует, используя глобальную экономическую имитационную модель, что кризис может снизить рост мирового ВВП на 0,7-1,3%, в результате чего рост составит от 3,1% до 3,7% в 2022 году.
"Хотя доля России и Украины в общей мировой торговле и производстве относительно невелика, они являются важными поставщиками основных продуктов, особенно продуктов питания и энергии. Обе страны поставили около 25% пшеницы, 15% ячменя и 45% экспорта подсолнечника в 2019 году. Только на Россию приходилось 9,4% мировой торговли топливом, включая 20% экспорта природного газа", - говорится в исследовании.
Кроме того, Украина и РФ также являются ключевыми поставщиками вводимых ресурсов в производственно-сбытовые цепочки. Россия является одним из основных мировых поставщиков палладия и родия, ключевых ресурсов для производства каталитических нейтрализаторов для автомобилей, обеспечивая 26% мирового импортного спроса на палладий в 2019 году.
"Производство полупроводников в значительной степени зависит от неона, поставляемого Украиной. В записке подчеркивается, что сбои в поставках этих материалов могут ударить по производителям автомобилей в то время, когда отрасль только восстанавливается после нехватки полупроводников", - указывается в материале.
Сокращение поставок зерна и других продуктов питания также приведет к росту цен на сельскохозяйственные товары, что негативно скажется на продовольственной безопасности в более бедных регионах.
Так, Африка и Ближний Восток являются наиболее уязвимыми регионами, поскольку они импортируют более 50% своих потребностей в зерновых из Украины и/или РФ.
Напомним, ранее в ВТО предупредили, что развязанная РФ война против Украины может привести к голодным бунтам в бедных странах.
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