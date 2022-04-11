Венгрия говорит, что нашла способ платить за российский газ без нарушения санкций ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова платить за российский газ в евро, которые затем будут конвертированы в рубли.

Об этом он заявил на встрече глав МИД стран ЕС.

По его словам, это будет банковская процедура, детали которой уже проработала дочерняя компания MVM CEEnergy ZRt. и "Газпромэкспорт".

Суть процедуры состоит в том, что венгерская сторона создаст два счета, один в евро и один в рублях, в "Газпромбанке". Оплата будет производиться в евро, которые CEEnergy переведет "Газпромбанку", который затем конвертирует сумму в рубли и перечислит "Газпромэкспорту".

Сийярто подчеркнул, что в оригинальном контракте с двумя компаниями также отмечено, что возможен переход на другую валюту.

"Итак, мы платим в евро, конвертацию производит "Газпромбанк", и эта сумма выплачивается "Газпромэкспорту", - сказал глава МИД Венгрии, отметив, что решение не нарушает никаких санкций."

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила в пятницу, что если Венгрия будет платить за российский природный газ в рублях, это нарушит санкции ЕС против России.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова рассчитываться за российский газ в рублях, если об этом попросит Москва.