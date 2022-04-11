Канада объявила новые санкции против оборонной промышленности РФ

Канада объявила новый пакет санкций против российской оборонной промышленности в связи с вторжением России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Globe and Mail.

Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что новые меры налагают ограничения на 33 предприятия российского оборонного сектора.

Она пояснила, что эти организации оказывали поддержку российским военным, прямую или опосредованную, и потому стали соучастниками причинения страданий, связанных с неоправданной войной Владимира Путина в Украине.

Эти меры предусматривают замораживание активов и запрещение деятельности с такими объектами, как Московский физико-технический институт, СПБ "Интеграл" и АО "Судостроительный завод "Вымпел".

"Канада всегда была и всегда будет поддерживать Украину. Сегодняшние меры - последний пример нашей непреклонной поддержки Украины и ее народа", - заявила Жоли.

"Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и требуем привлечения к ответственности виновных в зверствах", - добавила она.

Напомним, в пятницу стало известно, что Канада выделит 1,5 млрд долларов на оружие и финансовую помощь для Украины.

Канада уже передала Украине несколько пакетов с оружием. В первый пакет вошли 100 систем противотанкового оружия Carl Gustaf и 2000 ракет, а в следующий - около 4500 ручных противотанковых гранатометов M72 и до 7500 ручных гранат.