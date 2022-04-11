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В Бундестаге предлагают предоставлять Украине советское оружие вместо БМП «Marder»
11:17 11.04.2022 |
Глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн предлагает странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров "Marder".
Об этом она заявила в интервью Rheinische Post, пишет "Европейская правда".
"Украинскую армию сначала надо бы обучать на бронемашинах "Marder". Поэтому я предлагаю нашим восточноевропейским партнерам доставить соответствующие материалы в Украину", - сказала Штрак-Циммерманн.
По ее словам, вооружение из бывших российских запасов может быть использовано и немедленно развернуто украинскими военными. Тогда Германия должна компенсировать соответствующие поставки восточноевропейским партнерам.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя - компании Rheinmetall.
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