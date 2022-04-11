Финляндия и Швеция намерены присоединиться к НАТО уже летом – The Times

Россия совершила "крупную стратегическую ошибку", поскольку Финляндия и Швеция, вероятно, готовы вступить в НАТО уже летом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Официальные лица США заявили, что членство обеих скандинавских стран в НАТО было "темой для разговоров и многочисленных встреч" во время министерской встречи Альянса на прошлой неделе, на которых присутствовали Швеция и Финляндия.

"Как это может быть чем-то иным, кроме крупной стратегической ошибки Путина?", - сказал один высокопоставленный американский чиновник.

Ожидается, что заявка Финляндии будет подана в июне, а за ней последует Швеция.

Вашингтон делает ставку на этот шаг, который растянет российские вооруженные силы и расширит западный альянс с 30 до 32 членов.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и лучше - этой весной.