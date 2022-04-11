Банк ВТБ лишен контроля над европейской «дочкой» VTB Bank Europe SE

Российский банк ВТБ потерял контроль над европейской дочерней компанией VTB Bank Europe SE, расположенной во Франкфурте-на-Майне. Это следует из сообщения Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии, опубликованного в воскресенье, 10 апреля. Регулятор инициировал запрет на осуществление материнской компанией права голоса через европейскую "дочку".

Санкции ЕС по ВТБ: заморозка активов

Нескольким днями ранее Евросоюз расширил санкции в отношении России, затрагивающие и банк ВТБ, в ответ на ее военное вторжение в Украину. Штрафные меры означают заморозку активов финансового института на территории ЕС.

Ведомство немедленно запретило руководству VTB Bank Europe SE выполнять указания материнской компании. Эти меры, наряду с введенным несколько недель назад запретом на осуществление платежей или иных переводов активов в пользу компаний группы ВТБ, ведут к "полной изоляции" дочерней фирмы от головной компании, отметил немецкий регулятор.

В то же время операционная деятельность VTB Bank Europe SE практически не изменилась, указали в BaFin. Вкладчики могут продолжать свободно распоряжаться своими деньгами, должники - обслуживать кредиты, а кредиторы финансового института - при условии, что сами не находятся под санкциями - получать соответствующие услуги и принимать платежи от банка.