Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов, который пройдет 24 апреля. По предварительным данным, полученным после закрытия избирательных участков, на которые в воскресенье, 10 апреля, ссылается телеканал TF1, действующий глава государства заручился поддержкой 28,6 процента избирателей, от числа принявших участие в голосовании. У Марин Ле Пен - 24,4 процента.

Похожие данные представляет телеканал France 2: Макрон - 28,1%, Ле Пен - 23,3 процента. Третье место в гонке занимает лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, которого поддержал каждый пятый избиратель (20 процентов).

В то же время представители традиционных партий - социалисты и консерваторы - потерпели историческое фиаско. Мэр Парижа Анн Идальго, представлявшая Французскую социалистическую партию, получает в пределах 2 процентов голосов, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс поддержали не более 5 процентов избирателей.

Явка оказалась относительно низкой

Явка избирателей в первом туре выборов, как и предсказывали социологи, оказалась относительно низкой. К 17 часам она составила 65%, что почти на четыре с половиной процентных пункта ниже, чем на выборах в 2017 году (69,42%), и на пять с половиной ниже, чем в 2012-м (70,59%).