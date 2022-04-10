Французская Бретань просит предоставить ей автономный статус

Региональный совет Бретани проголосовал за обращение к центральным властям Франции начать обсуждение относительно "законодательной, регуляторной и фискальной автономии".

Об этом сообщает "Европейская правда" с ссылкой на Figaro.

Как говорится, данное предложение поддержали почти все политические фракции.

Бретань просит следующее правительство и парламент "начать обсуждение по определению возможной модели автономии Бретани, включая долю законодательной и регуляторной власти", что будет включать "перераспределение бюджетных отношений между регионом и государством, с целью гарантирования региона пакета значительных налоговых ресурсов и предоставления права определения ставки и налогооблагаемые базы".

Также региональный совет Бретани предлагает обсудить вопросы пересмотра границ Бретани.

Реакции центральной власти на этот призыв пока нет. Впрочем, теперь Парижу будет гораздо труднее проигнорировать его.

Дело в том, что после громких протестов на Корсике, центральные власти дали согласие начать диалог об автономии этого региона.

Эти вопросы могут оказать большое влияние на президентские и парламентские выборы во Франции, которые пройдут в 2022 году.