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Отстранен от власти премьер-министр Пакистана Имран Хан. Он был с визитом в Москве, когда началось вторжение в Украину
12:11 10.04.2022 |
Парламент Пакистана выразил недоверие премьер-министру страны Имрану Хану и отстранил его от должности. Вскоре будет назначен новый глава пакистанского правительства, по мнению журналистов, им скорее всего станет лидер партии Пакистанская мусульманская лига Шахбаз Шариф.
Имран Хан - в прошлом популярный игрок в крикет - был премьер-министром Пакистана с 2018 года. Он обещал победить коррупцию и вывести свою страну из экономического кризиса, однако теперь многие местные жители считают, что оба этих обещания он не выполнил.
Хан неоднократно говорил, что для его отстранения от власти оппозиционные партии сотрудничают с другими государствами. В частности, он утверждал, что от него пытаются избавиться власти США , которым якобы не нравится его дружба с Россией и Китаем. Американские власти называли это ничем не обоснованными измышлениями, а сам премьер-министр не приводил никаких заслуживающих доверия доказательств своих утверждений.
Хан поддерживал тесные связи с Россией. Он приехал с визитом в Москву 23 февраля, когда отношения России со странами Запада уже были довольно сильно накалены на фоне ситуации вокруг Украины. При этом второй день его поездки в российскую столицу пришелся на 24 февраля, когда российские войска начали вторжение на территорию Украины и обстреливали украинские города.
Поддержка армии
Хан стал первым премьер-министром в истории Пакистана, отстраненным от власти при помощи вотума недоверия в парламенте.
До голосования он заявил, что не признает своей отставки, поскольку до этого подписал указ о роспуске парламента. Это решение он объяснил тем, что оппозиционные депутаты действуют под давлением других государств, что противоречит конституции. Однако оппозиция обратилась в Конституционный суд Пакистана, который признал роспуск парламента незаконным - и это открыло путь для субботнего голосования.
Новый премьер-министр Пакистана сможет оставаться у власти до октября 2023 года, когда в стране состоятся очередные парламентские выборы.
Как передает корреспондент Би-би-си Секундер Кермани, многие считали, что Хан опирается на поддержку пакистанской армии, всегда оказывавшей большое влияние на политику страны. Однако в последнее время обозреватели заключили, что его отношения с военными испортились.
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