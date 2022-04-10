Каймановы острова заморозили более $7 миллиардов российских активов

Правительство Каймановых островов заморозило более $7 миллиардов активов россиян, против которых действуют британские санкции.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пишет местное издание Cayman Compass со ссылкой на Агентство финансового информирования Каймановых островов.

"В соответствии с антироссийскими санкциями, Каймановы острова заморозили имущества и средств на сумму 7,3 млрд долл. США. Каймановы острова применяют санкции, объявленные Объединенным королевством, и приняли более 800 решений о замораживании средств и имущества российских физических и юридических лиц", - говорится в материале.

Отмечается, что правительство островного государства также создало специальную группу для координации соблюдения санкций, объявленных в ответ на войну россии против Украины. "Главное назначение этой группы - обсуждать и принимать политику и коммуникацию по поводу действующих санкций", - пишет Cayman Compass.

Каймановы острова - это британская заморская территория в Вест-Индии и один из основных оффшорных центров Карибов.