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Каймановы острова заморозили более $7 миллиардов российских активов
11:31 10.04.2022 |
Правительство Каймановых островов заморозило более $7 миллиардов активов россиян, против которых действуют британские санкции.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом пишет местное издание Cayman Compass со ссылкой на Агентство финансового информирования Каймановых островов.
"В соответствии с антироссийскими санкциями, Каймановы острова заморозили имущества и средств на сумму 7,3 млрд долл. США. Каймановы острова применяют санкции, объявленные Объединенным королевством, и приняли более 800 решений о замораживании средств и имущества российских физических и юридических лиц", - говорится в материале.
Отмечается, что правительство островного государства также создало специальную группу для координации соблюдения санкций, объявленных в ответ на войну россии против Украины. "Главное назначение этой группы - обсуждать и принимать политику и коммуникацию по поводу действующих санкций", - пишет Cayman Compass.
Каймановы острова - это британская заморская территория в Вест-Индии и один из основных оффшорных центров Карибов.
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