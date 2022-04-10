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Боррель призвал страны ЕС увеличить поставки оружия Украине
09:19 10.04.2022 |
В преддверии ожидаемого наступления российских войск на востоке Украины верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза увеличить поставки оружия Киеву. "Необходимо сосредоточиться на поставках оружия", - заявил он журналистам в субботу, 9 апреля, на пути из Киева в Польшу.
"Санкции важны, но санкции не решат проблему битвы в Донбассе", - цитирует европейского дипломата агентство dpa. По мнению Борреля, итог этой войны определится именно в битве за Донбасс.
Эмбарго на поставки газа - не ключевой вопрос
11 апреля министры иностранных дел ЕС обсудят дальнейшие меры поддержки Украины. Ожидается, что Евросоюз введет дополнительное ограничение на импорт энергоносителей из России. "Меня все спрашивают, когда мы перекроем газ. Что касается войны, то это не ключевой вопрос", - подчеркнул Боррель. По его словам, даже если завтра в Европе перестанут покупать газ, это не остановит войну. У России, наверняка, еще хватит денежных резервов, чтобы какое-то время продолжать свою агрессию. Поэтому безусловным ключевым является вопрос о поставках оружия. "Когда, как и что будет поставлено", - заявил Боррель.
Накануне Жозеп Боррель вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером посетили пригород Киева, где после выхода российских войск были обнаружены многочисленные тела погибших мирных жителей. "Разрушения, зверства, совершенные Россией, и невообразимая цена, заплаченная невинным украинским народом", - прокомментировал глава европейской дипломатии увиденное, призвав привлечь виновных к ответственности.
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