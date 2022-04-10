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Байден подписал закон о прекращении закупок нефти в России
08:49 10.04.2022 |
[thumb=left][/thumb]Президент США Джо Байден на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину подписал закон о запрете импорта нефти из РФ, сообщает пресс-служба Белого дома в пятницу, 8 апреля. Этот закон предусматривает прекращение закупок энергетических продуктов в России, уточняется в сообщении.
Одновременно с этим глава американского государства подписал закон о приостановке нормальных торговых отношений с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Отмечается, что вступление в силу этого документа должно стать очередным усилением санкций в сфере торговли и защиты прав человека.
Накануне оба закона были одобрены Конгрессом.
Новые санкции ЕС против России
8 апреля, реагируя на убийства мирных жителей в Украине, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе утвердили дополнительные санкции против РФ, предусматривающие эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей с августа 2022 года.
Кроме того, Евросоюз запрещает поставки высокотехнологичных товаров в РФ. Новый пакет санкций предполагает полный запрет в ЕС транзакций для четырех российских банков, включая ВТБ.
Кроме того,европейские санкции включают в себя дальнейшие ограничения торговли с РФ. В частности, речь идет об экспорте в РФ реактивных двигателей, квантовых компьютеров, полупроводников, программного обеспечения и транспортного оборудования объем которых оценивается в 10 млрд евро. В перечень штрафных мер также вошел запрет на импорт из РФ древесины, цемента и морепродуктов из России на сумму 5,5 млрд евро.
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